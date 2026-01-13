Nuova truffa online | il finto rinnovo della tessera sanitaria per rubare l’identità Come difendersi

Una recente ondata di email fraudolente mira a ingannare utenti e ottenere dati personali attraverso il falso rinnovo della tessera sanitaria. Questa truffa online sfrutta il timore di scadenza per indurre le persone a condividere informazioni sensibili. È importante riconoscere i segnali di phishing e adottare misure di sicurezza adeguate. In questo articolo, spiegheremo come difendersi e proteggere la propria identità digitale.

Allarme truffe via mail. L’ultima massiccia campagna di phishing riguarda la t essera sanitaria di cui tutti gli italiani sono muniti. Si viene raggiunti tramite posta elettronica con un falso avviso di scadenza imminente del documento. Se si cade nella rete il finto portale istituzionale sottrae dati sensibili. È il Cert-Agid a segnalare l’aumento degli attacchi e ricordare agli utenti che il rinnovo del documento è automatico e cartaceo, mai via email. Allarme truffe online, il finto rinnovo della tessera sanitaria via mail. La comunicazione fake sulla scadenza della t essera sanitaria è un tentativo di truffa informatica finalizzato al furto di dati personali sfruttando il timore di perdere l’assistenza medica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

