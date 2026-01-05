A Carpi i cittadini possono adottare un' area verde

A Carpi, cittadini, associazioni e aziende sono invitati ad adottare aree verdi per contribuire alla loro cura e manutenzione. Questa iniziativa dell’amministrazione comunale mira a rafforzare il senso di comunità e a migliorare il patrimonio naturale della città, coinvolgendo attivamente i soggetti locali nel mantenimento degli spazi pubblici. L’adozione di un’area verde rappresenta un’opportunità per partecipare alla vita del quartiere e promuovere un ambiente più curato e vivibile.

