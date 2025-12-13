Parco Cappuccina Parte il progetto dell’area verde

È stato approvato il progetto esecutivo per il ripopolamento arboreo e arbustivo del Parco Cappuccina, con un investimento di circa 90 mila euro. L'intervento, previsto per la seconda metà del 2026, mira a valorizzare e riqualificare l'area verde attraverso quattro punti chiave del progetto.

Sono quattro i punti del progetto esecutivo di ripopolamento arboreo e arbustivo del parco della Cappuccina (del valore di 89mila 865 euro), approvato in linea tecnica dalla Giunta e che sarà realizzato nella seconda metà del 2026. Eccoli: dare maggiore continuità all’ombra sul percorso ciclopedonale, raddoppiare le semine nel ‘parco campagna’ per intensificare le fioriture assecondando il susseguirsi delle stagioni, incrementare le siepi di arbusti e creare un boschetto dai rami penduli. L’obiettivo finale è di rinforzare gli elementi compositivi della Cappuccina, in coerenza con il progetto originario. Ilrestodelcarlino.it Parco della Cappuccina, progetto di ripopolamento arboreo - immagine d’archivio Dare maggiore continuità all’ombra sul percorso ciclopedonale, raddoppiare le semine nel “parco campagna” per intensificare le fioriture assecondando il susseguirsi delle stagioni, ... sassuolo2000.it 100 nuovi alberi al Parco della Cappuccina Nel solco del percorso che ha portato alla nascita del Parco della Cappuccina, costruito attraverso il confronto con la Consulta Ambiente e un concorso di progettazione europeo, proseguiamo il lavoro di valorizza - facebook.com facebook © Ilrestodelcarlino.it - Parco Cappuccina. Parte il progetto dell’area verde

Concorso di progettazione Parco della Cappuccina

Video Concorso di progettazione Parco della Cappuccina Video Concorso di progettazione Parco della Cappuccina