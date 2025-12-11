Jacob Elordi ha qualcosa da dire sulla fama | Tutti mi dicono Mia madre ti ama ma nessuno Io ti amo

Jacob Elordi riflette sulla sua esperienza con la fama, sottolineando come spesso riceva commenti affettuosi dai fan senza però ricevere il medesimo riconoscimento emotivo. Durante una conversazione con Gwyneth Paltrow, l'attore ha condiviso le sue emozioni riguardo alla recitazione, al rapporto con il pubblico e alle sfide di essere sotto i riflettori.

