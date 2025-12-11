Jacob Elordi ha qualcosa da dire sulla fama | Tutti mi dicono Mia madre ti ama ma nessuno Io ti amo

Jacob Elordi riflette sulla sua esperienza con la fama, sottolineando come spesso riceva commenti affettuosi dai fan senza però ricevere il medesimo riconoscimento emotivo. Durante una conversazione con Gwyneth Paltrow, l'attore ha condiviso le sue emozioni riguardo alla recitazione, al rapporto con il pubblico e alle sfide di essere sotto i riflettori.

In conversazione, l'attore di Frankenstein e Gwyneth Paltrow si sono confrontati su come si sentono nei confronti di recitazione, pubblico e fama. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jacob Elordi ha qualcosa da dire sulla fama: «Tutti mi dicono “Mia madre ti ama” ma nessuno “Io ti amo”»

Gwyneth Paltrow x Jacob Elordi – Variety Actors on Actors (ieri, 9 dicembre): conversazione franca tra i due su presente e progetti; Paltrow parla di Marty Supreme (in sala il 25 dicembre) mentre Elordi presenta Frankenstein (ora su Netflix); tono leggero ma - facebook.com Vai su Facebook

Jacob Elordi conquista una doppietta con “Frankenstein”, mentre Ariana Grande ottiene una candidatura con “Wicked – Parte 2” #GoldenGlobes2026 Vai su X

Euphoria 3, Jacob Elordi sulla nuova stagione: "È stato liberatorio" - Euphoria 3 arriverà in tv nella primavera del prossimo anno ma è inutile dire che tra gli appassionati della serie televisiva HBO che in Italia è stata trasmessa in esclusiva da Sky e Now, la febbre ... Lo riporta tg24.sky.it

Cime tempestose: Margot Robbie difende il casting suo e di Jacob Elordi - Margot Robbie difende il casting di Cime tempestose, invitando il pubblico a giudicare il film solo dopo averlo visto. Si legge su cinefilos.it