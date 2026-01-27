Carney vs Trump | la brutalità della Politica e la brutalità esoterica

In questo articolo si analizzano le dinamiche politiche e finanziarie attuali, evidenziando come il discorso di Mark Carney a Davos abbia messo in discussione le strutture tradizionali di potere. Si approfondiscono i concetti di brutalità politica ed esoterica, offrendo una riflessione sulle trasformazioni in atto nel panorama globale senza sensazionalismi o enfasi.

L’articolo di Philip Pilkington, al quale abbiamo dedicato una nota pregressa, merita un approfondimento, che s’intreccia con il discorso del premier canadese Mark Carney a Davos, tanto acclamato nel mondo e al quale abbiamo dato meritato spazio, dal momento che riconosceva come l’Ordine basato sulle regole fosse fittizio e sia finito. Nel riprendere il discorso di Carney abbiamo accennato a come questi abbia lanciato il guanto di sfida a Trump, sollecitando le potenze medie a statuire alleanze tra di esse, diversificate e pragmatiche, per creare una rete che dia a ciascuna le risorse e la capacità di resistere alla coercizione dell’Impero. 🔗 Leggi su It.insideover.com

L’America attraversa un periodo di tensioni e cambiamenti significativi.

Una notte di terrore e dolore a Conza della Campania.

