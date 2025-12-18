Fuoco nella notte | la brutalità che spezza vite a Conza della Campania

Una notte di terrore e dolore a Conza della Campania. Domenica 14 dicembre, alle 22:00, un incendio devastante ha distrutto una casa in Contrada Cavallerizza, lasciando dietro di sé una scia di sofferenza e perdita. Un evento che ha stravolto la vita di una famiglia, segnando il cuore della comunità con un ricordo indelebile di brutalità e tragedia.

Domenica 14 dicembre. Ore 22:00.Contrada Cavallerizza, Conza della Campania.Una casa. Una famiglia. Due vite segnate per sempre.Mani criminali hanno versato benzina. Hanno acceso il fuoco.Hanno distrutto la casa dei Guadagno-Autiero.Dentro, Maria Antonietta, 63 anni, fragile, malata. E Tonia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

