Fuoco nella notte | la brutalità che spezza vite a Conza della Campania

Una notte di terrore e dolore a Conza della Campania. Domenica 14 dicembre, alle 22:00, un incendio devastante ha distrutto una casa in Contrada Cavallerizza, lasciando dietro di sé una scia di sofferenza e perdita. Un evento che ha stravolto la vita di una famiglia, segnando il cuore della comunità con un ricordo indelebile di brutalità e tragedia.

