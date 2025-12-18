Fuoco nella notte | la brutalità che spezza vite a Conza della Campania
Una notte di terrore e dolore a Conza della Campania. Domenica 14 dicembre, alle 22:00, un incendio devastante ha distrutto una casa in Contrada Cavallerizza, lasciando dietro di sé una scia di sofferenza e perdita. Un evento che ha stravolto la vita di una famiglia, segnando il cuore della comunità con un ricordo indelebile di brutalità e tragedia.
Domenica 14 dicembre. Ore 22:00.Contrada Cavallerizza, Conza della Campania.Una casa. Una famiglia. Due vite segnate per sempre.Mani criminali hanno versato benzina. Hanno acceso il fuoco.Hanno distrutto la casa dei Guadagno-Autiero.Dentro, Maria Antonietta, 63 anni, fragile, malata. E Tonia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Corridonia, operaio sepolto da fango e detriti mentre lavora con un escavatore: vigili del fuoco al lavoro per ore anche nella notte per estrarre il 48enne sangiustese
Leggi anche: Notte di fuoco, due auto in fiamme a Terni: sul posto vigili del fuoco e polizia
Stefano e Stefanino. Di notte al fuoco. Grazie #tanzania #maasai #stefanolotumolo #family - facebook.com facebook
San Mauro Pascoli. Due auto a fuoco nella notte x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.