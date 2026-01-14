La brutalità di Trump sta facendo l’America di nuovo piccina

L’America attraversa un periodo di tensioni e cambiamenti significativi. La gestione di Trump, le indagini sulla Federal Reserve e le decisioni di uscire da numerose organizzazioni internazionali stanno influenzando il ruolo globale degli Stati Uniti. Questi eventi riflettono una fase di trasformazione politica e diplomatica, con implicazioni che richiedono attenzione e analisi approfondite per comprendere il futuro del paese e la sua posizione nel mondo.

Un dittatore rimosso, un’inchiesta contro il presidente della banca centrale americana e un ordine esecutivo che ha fatto uscire gli Stati Uniti da 66 organizzazioni internazionali. Si può dire tutto a Donald Trump, ma non che non sappia fare spettacolo. Dimenticate la morale kantiana, ora abbiamo quella trumpiana: la bandiera stellata sopra di me, nessuna legge morale dentro di me. Il presidente degli Stati Uniti lo ha chiarito con la solita brutale sincerità: «C’è un solo limite. La mia mente. È l’unica cosa che può fermarmi», ha detto in un’intervista al New York Times, spiegando di non avere bisogno del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La brutalità di Trump sta facendo l’America di nuovo piccina Leggi anche: Il nuovo saggio di Federico Mello lancia un avvertimento: “La merdificazione ci sta facendo arretrare nel futuro” Leggi anche: Venezuela, Trump sta facendo preparare i piani per il ‘dopo Maduro’ La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Venezuela, Trump sta facendo preparare i piani per il 'dopo Maduro' - Impegnati da mesi in una campagna di pressione militare sul Venezuela, con le ripetute minacce pubbliche di Donald Trump nei confronti di Nicolas Maduro, gli Stati Uniti stanno lavorando a piani per ... adnkronos.com Perché Donald Trump è intervenuto in Venezuela e ha catturato il presidente Nicolas Maduro? I med... Il regime ha imposto il blocco della rete: oscura le immagini per "insabbiare le brutalità" ma non riesce a fermare le manifestazioni. Finora si contano almeno 45 morti. Trump minaccia ancora, Khamenei: "Si occupi dei problemi degli Usa" - facebook.com facebook Il regime ha imposto il blocco della rete: oscura le immagini per "insabbiare le brutalità" ma non riesce a fermare le manifestazioni. Finora si contano almeno 45 morti. Trump minaccia ancora, Khamenei: "Si occupi dei problemi degli Usa" x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.