La brutalità di Trump sta facendo l’America di nuovo piccina

L’America attraversa un periodo di tensioni e cambiamenti significativi. La gestione di Trump, le indagini sulla Federal Reserve e le decisioni di uscire da numerose organizzazioni internazionali stanno influenzando il ruolo globale degli Stati Uniti. Questi eventi riflettono una fase di trasformazione politica e diplomatica, con implicazioni che richiedono attenzione e analisi approfondite per comprendere il futuro del paese e la sua posizione nel mondo.

Un dittatore rimosso, un'inchiesta contro il presidente della banca centrale americana e un ordine esecutivo che ha fatto uscire gli Stati Uniti da 66 organizzazioni internazionali. Si può dire tutto a Donald Trump, ma non che non sappia fare spettacolo. Dimenticate la morale kantiana, ora abbiamo quella trumpiana: la bandiera stellata sopra di me, nessuna legge morale dentro di me. Il presidente degli Stati Uniti lo ha chiarito con la solita brutale sincerità: «C'è un solo limite. La mia mente. È l'unica cosa che può fermarmi», ha detto in un'intervista al New York Times, spiegando di non avere bisogno del diritto internazionale.

