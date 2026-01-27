Carnevale di San Mauro a Signa

Il Carnevale di San Mauro a Signa si svolge nelle domeniche dell’1, 8 e 15 febbraio, offrendo un’occasione per vivere tradizioni e momenti di festa nel territorio. La 58ª edizione attira residenti e visitatori, che possono partecipare a un evento caratterizzato da sfilate e attività adatte a tutte le età. Un appuntamento da non perdere per chi desidera conoscere le usanze locali e trascorrere un periodo di convivialità.

La frazione di San Mauro a Signa si prepara a indossare il suo abito più festoso in occasione della 58ª edizione del suo storico Carnevale, che animerà le domeniche dell'1, 8 e 15 febbraio. Per tre appuntamenti consecutivi, il piazzale della chiesa e i vicoli del borgo toscano si trasformeranno.

