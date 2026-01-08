boom di biglietti venduti premi a san mauro pascoli e savignano

Nel territorio cesenate si è registrato un incremento del 29,5% nelle vendite di biglietti della Lotteria Italia, con due vincite registrate a San Mauro Pascoli e Savignano. Questo aumento evidenzia un interesse crescente tra i cittadini, che hanno contribuito a un boom di vendite nella regione. I premi assegnati rappresentano un risultato significativo per la comunità locale, confermando l’attenzione verso questa tradizione natalizia.

Due biglietti vincitori alla Lotteria Italia sono stati venduti nel territorio cesenate, dove si è registrata l’impennata maggiore di biglietti venduti in Regione (più 29,5%). L’ Emilia-Romagna è tornata, dopo un anno di stop, nella top five della Lotteria Italia grazie ad un tagliando venduto in provincia di Reggio Emilia, che si è aggiudicato il terzo premio del valore di due milioni. In regione è andato anche un premio di seconda categoria, da 100mila euro, con un biglietto venduto a Modena. Una decina, invece, i premi di terza categoria, ciascuno da 50mila euro: fra questi uno venduto a San Mauro Pascoli con il tagliando M472501. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

