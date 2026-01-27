Carnevale di Firenze 2026 due giorni di eventi tra gala e parata

Il Carnevale di Firenze 2026 si svolgerà il 31 gennaio e il 1 febbraio, offrendo due giorni di eventi nel centro storico. La tradizione, nata nel Rinascimento sotto i Medici, si rinnova con parate e gala, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale della città. Un’occasione per vivere un momento di festa e storia nel cuore di Firenze.

FIRENZE – Nato nel Rinascimento su impulso della famiglia Medici, in particolare sotto il governo di Lorenzo il Magnifico, il Carnevale di Firenze 2026 torna ad animare il centro storico con due giornate di eventi in programma sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, si inserisce nel più ampio calendario del Carnevale in Toscana, unendo appuntamenti istituzionali e momenti popolari e riportando in città una tradizione storica che intreccia cultura, spettacolo e partecipazione. Il primo appuntamento è fissato per sabato (31 gennaio )a Palazzo Vecchio, dove si terrà il Gran Ballo di Carnevale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Il Carnevale di Firenze 2026 si svolgerà nelle giornate di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, segnando la quarta edizione della manifestazione.

