Suicidi i genitori di Carlomagno | il ritorno in auto da Roma ad Anguillara La lettera per l' altro figlio e l' interrogatorio previsto

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Carlomagno, sono coinvolti nelle indagini sul femminicidio di Federica Torzullo. Si trovano in auto, tornando da Roma ad Anguillara, mentre si attende il loro interrogatorio e la trasmissione di una lettera indirizzata all’altro figlio. Le autorità stanno approfondendo gli aspetti familiari e le circostanze che hanno portato a questa tragica vicenda.

Un'ora in macchina insieme sapendo perfettamente come sarebbe andata a finire. Anche perché lo avevano scritto nella lettera che hanno appoggiato su un tavolo nell'abitazione del figlio minore a Roma. Nel biglietto c'era scritto il motivo per cui ieri pomeriggio Maria Messenio, ex poliziotta ed ex assessore alla Sicurezza di Anguillara, e il marito Pasquale Carlomagno, imprenditore titolare dell'omonima ditta di scavi e mezzi per il movimento terra, si stavano apprestando a togliersi la vita. Hanno scelto la loro villetta in via Tevere 25, alle porte d Anguillara Sabazia, non lontano dalla casa del figlio Claudio e della moglie Federica, diventato un teatro dell'orrore nella notte del 9 gennaio scorso, e anche da quella dei consuoceri Roberta e Stefano Torzullo, ai quali dopo il ritrovamento del corpo della figlia domenica scorsa nella sede della ditta di scavi hanno inviato un unico messaggio di scuse. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

