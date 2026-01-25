Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Carlomagno, sono coinvolti nelle indagini sul femminicidio di Federica Torzullo. Si trovano in auto ad Anguillara, mentre si attende l'audizione, e hanno scritto una lettera indirizzata all’altro figlio. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di indagini e approfondimenti sulla tragica perdita.

Un'ora in macchina insieme sapendo perfettamente come sarebbe andata a finire. Anche perché lo avevano scritto nella lettera che hanno appoggiato su un tavolo nell'abitazione del figlio minore a Roma. Nel biglietto c'era scritto il motivo per cui ieri pomeriggio Maria Messenio, ex poliziotta ed ex assessore alla Sicurezza di Anguillara, e il marito Pasquale Carlomagno, imprenditore titolare dell'omonima ditta di scavi e mezzi per il movimento terra, si stavano apprestando a togliersi la vita. Hanno scelto la loro villetta in via Tevere 25, alle porte d Anguillara Sabazia, non lontano dalla casa del figlio Claudio e della moglie Federica, diventato un teatro dell'orrore nella notte del 9 gennaio scorso, e anche da quella dei consuoceri Roberta e Stefano Torzullo, ai quali dopo il ritrovamento del corpo della figlia domenica scorsa nella sede della ditta di scavi hanno inviato un unico messaggio di scuse. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Suicidi i genitori di Carlomagno: il ritorno in auto ad Anguillara. La lettera per l'altro figlio

Suicidi i genitori di Carlomagno: il ritorno in auto da Roma ad Anguillara. La lettera per l'altro figlio e l'interrogatorio previstoPasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Carlomagno, sono coinvolti nelle indagini sul femminicidio di Federica Torzullo.

Suicidi i genitori di Carlomagno: il ritorno in auto da Roma ad Anguillara. La lettera per l'altro figlio e il prossimo interrogatorioPasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Carlomagno, sono coinvolti nelle indagini sul femminicidio di Federica Torzullo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Federica Torzullo, i genitori del marito suicidi e quell'ultimo messaggio all'altro figlio: il dramma infinito di Anguillara; Federica, la tragedia infinita: suicidi i genitori del marito, l’ultimo biglietto all’altro figlio; Federica Torzullo, i genitori di Claudio Carlomagno morti suicidi: la lettera lasciata all'altro figlio; Anguillara, trovati impiccati i genitori di Carlomagno. Hanno lasciato un biglietto.

Femminicidio Federica Torzullo, morti suicidi i genitori di Carlomagno. Hanno lasciato un bigliettoSarebbero stati sentiti in procura a Civitavecchia nei prossimi giorni, invece Maria Messenio e Pasquale Carlomagno sono stati trovati morti, impiccati nel giardino della loro villetta ad Anguillara S ... msn.com

Claudio Carlomagno, i genitori del killer di Anguillara si suicidano in garage. Trovati impiccati, l'allarme lanciato dalla ziaUccidendo la moglie Federica, Claudio ha annientato tutta la sua famiglia. Ieri Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, i genitori del 44enne finito in carcere con l’accusa di femminicidio ... ilmessaggero.it

«Carlomagno ha saputo del suicidio dei genitori, è sorvegliato a vista in carcere». L'avvocato: «Ora pensiamo a suo figlio, in pochi giorni ha perso tutto» - facebook.com facebook

Il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, in carcere per il femminicidio di Federica Torzullo. "Una discesa agli inferi" che "non sono riusciti a sopportare", scrive l'avv. Miroli che assiste l'uomo e aggiunge: "Ha appreso la notizia ed è sorvegliato a vista" x.com