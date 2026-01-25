Le ultime ore dei genitori di Claudio Carlomagno | il viaggio a Roma il biglietto di addio all' altro figlio

Nelle ultime ore, i genitori di Claudio Carlomagno si sono recati a Roma, dove avevano deciso di trasferirsi per proteggersi da attenzione mediatica eccessiva. Durante il loro soggiorno, hanno lasciato un messaggio di addio a Davide, il loro altro figlio. Questa fase rappresenta un momento delicato per la famiglia, in un contesto di grande attenzione pubblica e di ricordi condivisi.

Era da alcuni giorni che si erano trasferiti a Roma, dal figlio Davide, per stare al riparo da flash e telecamere. Dopo essere rimasti a lungo barricati all'interno della loro villetta di Anguillara - insieme a loro, prima del fermo di domenica scorsa, c'era anche il figlio accusato dell'omicidio di Federica - i coniugi Carlomagno avevano pensato di rifugiarsi in città, sapendo che difficilmente qualcuno li avrebbe riconosciuti. Ma il "macigno" della vergogna per ciò che aveva fatto Claudio, la scoperta dei dettagli macabri su come si era sbarazzato della moglie, ha continuato a pesare su di loro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, si sono tolti la vita quindici giorni dopo la tragica perdita della nuora e l'arresto del figlio.

Il dramma di Anguillara Sabazia si è concluso con la tragica perdita di una vita umana, lasciando dietro di sé ricordi e domande senza risposta.

Le ultime ore dei genitori di Claudio Carlomagno: il viaggio a Roma e il biglietto di addio

Pasquale Carlomagno e di Maria Messenio si sono suicidati nella loro villetta. Da giorni chiusi nel loro silenzio hanno visto la loro vita sgretolarsi man mano.

