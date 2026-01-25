L’uscita con il furgone a Roma la lettera d’addio all’altro figlio Le ultime ore dei genitori di Claudio Carlomagno prima di farla finita

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, si sono tolti la vita quindici giorni dopo la tragica perdita della nuora e l’arresto del figlio. La loro uscita con il furgone a Roma e la lettera d’addio all’altro figlio segnano un momento di profonda sofferenza familiare, culminato in gesti estremi. Un episodio che evidenzia le conseguenze emotive di una vicenda drammatica e complessa.

Pasquale Carlomagno e di Maria Messenio, i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso dell’omicidio della moglie Federica Torzullo si sono impiccati, uno di fianco all’altra, quindici giorni dopo la morte della nuora e l’arresto del figlio. A far scattare l’allarme è stata la sorella di Maria. Ha bussato alla porta, ma nessuno rispondeva. Disperata, ha allertato il 112. Prima di togliersi la vita, riporta Repubblica, i coniugi sono andati con il loro furgone a Roma. Una piccola uscita, l’unica, in questi giorni convulsi, pieni di sbigottimento e orrore. Maria Messenio aveva dato le dimissioni da assessore alla sicurezza di Anguillara Sabazia.🔗 Leggi su Open.online

Morti impiccati i genitori di Claudio Carlomagno: i motivi del gesto in una lettera per l’altro figlioSono stati trovati i genitori di Claudio Carlomagno morti per impiccagione ad Anguillara.

Anguillara, trovati impiccati i genitori di Claudio Carlomagno. Biglietto d'addio all'altro figlioA Anguillara, sono stati trovati morti in casa i genitori di Claudio Agostino Carlomagno, condannato per l’omicidio della moglie Federica Torzullo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Pensione anticipata 2026: quali opzioni sono disponibili?; Pensioni, nuovo aumento dell'età dal 2029: la Ragioneria prevede l'uscita dal lavoro a 67 anni e 6 mesi (tre in più); Matera, in uscita nuovo disco jazz dell’Onyx; L'Esorcista di Mike Flanagan uscirà un anno dopo rispetto al previsto.

L'uscita di emergenza era ostruita: multe salate per la titolare di un esercizio pubblico a Borgotaro. Tasso alcolemico 5 volte il limite: salta la patenteI carabinieri in Valtaro hanno controllato 91 veicoli, 98 persone e due esercizi pubblici, in collaborazione con i militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Parma. In un esercizio pubb ... gazzettadiparma.it

Il dolore di Eleonora sopravvissuta a Crans-Montana, dalla cena all'incendio: Non so come sono uscita da lìParla Eleonora Palmieri, sopravvissuta alla strage di Crans-Montana e ricoverata al Niguarda: Hanno cominciato a spingere verso l'uscita ... virgilio.it

Segnalo questo furgone ET885AG Uscita tangenziale di SITO (Torino) é da qualche giorno che è parcheggiato qui.. Da app non risulta denuncia però magari qualcuno lo sta comunque piangendo… - facebook.com facebook