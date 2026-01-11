Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, si è recentemente confrontato con il matchday Programme in vista della partita contro il Napoli. Nel suo intervento, il calciatore ha condiviso aspetti della sua crescita professionale, evidenziando come abbia affinato le proprie capacità di tiro e migliorato in fase difensiva, riconoscendo anche le qualità che ammirerebbe nei suoi compagni di squadra.

Inter News 24 Calhanoglu, regista dell’Inter, si è raccontato nel matchday Programme della sfida odierna contro il Napoli: le sue dichiarazioni. Nel Matchday Programme di questa sera, distribuito tra i seggiolini di un San Siro gremito, il protagonista è Hakan Calhanoglu. Il regista turco, perno fondamentale dello scacchiere di Cristian Chivu, ha aperto il suo cuore ai tifosi, svelando le origini del suo talento e la metamorfosi tattica che lo ha reso uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale. Precisione chirurgica e grinta difensiva. Calhanoglu ha spiegato come è nato il suo leggendario tiro dalla distanza, un’arma che il Napoli di Conte teme particolarmente: « Mi sono allenato tanto a calciare con precisione e forza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu si racconta: «Ho allenato la mia abilità nel tiro come i tennisti. Migliorato tanto in fase difensiva, ecco cosa ruberei ai miei compagni»

Leggi anche: Pio Esposito si racconta: «Con Chivu un rapporto bellissimo, siamo cresciuti assieme. Vestire la maglia dell’Inter è speciale! Ecco cosa ruberei dai miei fratelli»

Leggi anche: Ekkelenkamp si racconta: «Segnare in quel modo al Napoli è stata un’emozione fortissima. Durante il Covid facevo questa cosa, ecco a chi mi ispiro. Sui miei compagni vi svelo questo»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Calhanoglu: "Lotto per l'Inter e voglio dare sempre il 100%. Ruberei una qualità a Thuram e una a Bisseck" - Hakan Calhanoglu è il protagonista del MatchDay Programme del club nerazzurro nel giorno di Inter- msn.com