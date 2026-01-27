Questa breve nota informa che un uomo di 46 anni di Carinaro si trova in carcere per reati di estorsione e rapina, commessi tra il 2009 e il 2014 nell’agro Aversano. Deve scontare una pena di 4 anni e 6 mesi, aggravata dal metodo mafioso. La notizia evidenzia l’importanza della giustizia e delle attività di contrasto alla criminalità organizzata nella zona.

L’uomo deve scontare 4 anni e 6 mesi di reclusione per una serie di reati aggravati dal metodo mafioso commessi tra il 2009 e il 2014 nell’agro aversano. Il provvedimento riguarda un 46enne, già noto alle forze dell’ordine, chiamato a espiare una pena definitiva di 4 anni e 6 mesi di reclusione. I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2009 e il 2014 e sarebbero stati commessi nei comuni di Carinaro e Gricignano di Aversa. Secondo quanto emerso dalle indagini e dalle successive fasi processuali, le condotte contestate risultano aggravate dal metodo mafioso, elemento che ha inciso in maniera determinante sull’entità della pena inflitta. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Carinaro, 46enne in carcere per estorsione e rapina

