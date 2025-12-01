Operazione dei carabinieri di Paternò | in carcere 38enne e un 46enne per rapina
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale. La Procura Distrettuale della Repubblica, nell’ambito di un’articolata attività investigativa condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Paternò, ha richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Catania l’emissione di misure cautelari nei confronti di: ABRAMO Antonio, 38 anni. PUGLISI Mario, 46 anni. I due sono indagati, in concorso, per il reato di rapina. Gli episodi contestati. Secondo le risultanze investigative – raccolte in una fase in cui permane la presunzione d’innocenza fino a eventuale sentenza definitiva – ai due indagati sarebbe riconducibile la responsabilità di due rapine avvenute a Paternò nell’agosto 2025 ai danni di esercizi commerciali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
