Caregiver chi e quanti sono | ecco qual è la possibile platea del nuovo sussidio di 400 euro

Il ruolo dei caregiver in Italia è sempre più centrale nel sistema di welfare. Una ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore evidenzia l’importanza di questa figura, spesso invisibile, nel sostegno alle famiglie e nella cura quotidiana. Conoscere la loro reale platea e le sfide che affrontano è fondamentale per sviluppare politiche di supporto efficaci e mirate.

L'Università Cattolica del Sacro Cuore ha presentato a Milano gli esiti di una ricerca biennale, coordinata dalla rettrice Elena Beccalli e dalla sociologa Donatella Bramanti, relativa al caregiver, figura che riveste un ruolo sempre più cruciale nel sistema di welfare italiano, rappresentando il pilastro – quasi invisibile – dell'assistenza domestica. Lo studio rivela che circa otto milioni di persone prestano cura a soggetti fragili. Il dato risulta fondamentale per avere un'idea di quale possa essere la platea del nuovo sussidio economico da 400 euro, approvato dal Consiglio dei ministri nella giornata del 12 gennaio 2026.

