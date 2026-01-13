Bonus caregiver 2026 arriva il sussidio di 400 euro al mese

Il 12 gennaio 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge per il Bonus Caregiver 2026, un sussidio di 400 euro al mese destinato a chi si prende cura di familiari con gravi disabilità. Questa misura mira a sostenere economicamente i caregiver e a rafforzare il sistema di assistenza. Di seguito, sono illustrate le principali novità e modalità di accesso al beneficio.

Il Consiglio dei ministri del governo Meloni, nella giornata del 12 gennaio 2026, ha approvato il disegno di legge che dà il via libera al nuovo bonus caregiver, il nuovo sostegno economico a favore di chi si prende cura di familiari con gravi disabilità, e a tutta una serie di misure di supporto. Il provvedimento ha accolto la proposta della ministra per le disabilità Alessandra Locatelli al fine di istituire un quadro normativo che riconosca finalmente il valore sociale di queste figure. La platea interessata è ampia: secondo alcune stime, il Ddl interessa circa sette milioni di italiani impegnati quotidianamente nell’assistenza domestica a titolo gratuito. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus caregiver 2026, arriva il sussidio di 400 euro al mese Leggi anche: Ai caregiver familiari fino a 400 euro al mese: il governo approva la legge che riconosce «chi ama e cura» i propri cari Leggi anche: Bonus caregiver fino a 400 euro, cos’è e quali sono i requisiti per riceverlo: le novità in Cdm Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Caregiver familiari, oggi ddl in Cdm. A chi spetta contributo da 400 euro al mese; Contributo caregiver familiare; Erogazione di contributi per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare 2025 (Scad. 27/02/2026); Bonus caregiver fino a 400 euro, cos’è e quali sono i requisiti per riceverlo: le novità in Cdm. Caregiver familiari, oggi ddl in Cdm. A chi spetta contributo da 400 euro al mese - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caregiver familiari, oggi ddl in Cdm. tg24.sky.it

Bonus caregiver fino a 400 euro, cos’è e quali sono i requisiti per riceverlo: le novità in Cdm - Il Cdm ha varato il ddl che riconosceun contributo esentasse fino a 400 euro al mese, erogati trimestralmente, per i caregiver familiari convinenti che ... fanpage.it

In Cdm il ddl sui caregiver, fino a 400 euro per i conviventi - "Dopo 10 anni e 30 proposte di legge mai arrivate all'approvazione finale", come ha più volte ricordato la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, il 12 gennaio approda in Consiglio dei ... ansa.it

Arriva un riconoscimento concreto per chi assiste ogni giorno un familiare non autosufficiente, spesso senza tutele né sostegni. Il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl sul bonus caregiver: un contributo esentasse fino a 400 euro al mese per chi convive co - facebook.com facebook

SOSTEGNO AI CAREGIVER FAMILIARI, COMUNE DI MATERA: AVVISO PUBBLICO PER CONTRIBUTI ECONOMICI 2023 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.