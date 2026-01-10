Carcere minorile il sindacato | Agente molestata da un detenuto

Un'agente dell’Istituto penale minorile del Pratello ha segnalato di essere stata molestata da un detenuto, secondo quanto riferito da Francesco Borrelli, vice segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria Sappe. La notizia evidenzia una situazione di criticità all’interno del carcere minorile, sollevando questioni sulla sicurezza e sulle condizioni di tutela del personale.

Un’agente dell’Istituto penale minorile del Pratello è stata molestata da un detenuto. Lo denuncia Francesco Borrelli, vice segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria Sappe.Borrelli riferisce di disordini avvenuti venerdì all’interno del carcere minorile. “Due agenti sono stati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: "Agente aggredito brutalmente nel carcere minorile": la denuncia del sindacato Fsa Cnpp-Spp

Leggi anche: Carcere minorile Casal del Marmo, agente sequestrato e pestato da detenuti stranieri

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

L’Aquila, nuovo episodio di violenza nel carcere minorile: agente della Polizia penitenziaria aggredito; Agente di polizia penitenziaria aggredito nel carcere minorile; L’Aquila, nuova aggressione di detenuti ai danni di un agente nel carcere minorile: richieste di interventi urgenti e potenziamento del personale di sicurezza; Aggressioni nelle carceri di Ivrea e Brissogne, c'è bisogno di più personale e rimpatri più rapidi.

Sindacato, agente molestata nel carcere minorile di Bologna - Una agente penitenziaria in servizio al carcere minorile del 'Pratello' a Bologna sarebbe stata molestata da un detenuto: a darne notizia, in un comunicato, è il vice segretario regionale del Sappe, F ... ansa.it