Carcere minorile il sindacato | Agente molestata da un detenuto
Un'agente dell’Istituto penale minorile del Pratello ha segnalato di essere stata molestata da un detenuto, secondo quanto riferito da Francesco Borrelli, vice segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria Sappe. La notizia evidenzia una situazione di criticità all’interno del carcere minorile, sollevando questioni sulla sicurezza e sulle condizioni di tutela del personale.
Un'agente dell'Istituto penale minorile del Pratello è stata molestata da un detenuto. Lo denuncia Francesco Borrelli, vice segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria Sappe.Borrelli riferisce di disordini avvenuti venerdì all'interno del carcere minorile. "Due agenti sono stati.
