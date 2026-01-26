Due carabinieri minacciati a Ramallah da colono israeliano fucile puntato contro i militari italiani

Due carabinieri italiani sono stati minacciati a Ramallah da un colono israeliano, che avrebbe puntato loro un fucile. L’incidente si è verificato in Cisgiordania, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei militari italiani presenti nella regione. L’ambasciata italiana a Tel Aviv ha successivamente rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito all’accaduto, confermando l’episodio e monitorando la situazione.

Due carabinieri italiani, in servizio al consolato generale di Gerusalemme, sarebbero stati minacciati a Ramallah, in Cisgiordania, con un fucile da un uomo, si ipotizza un colono israeliano. Dopo l'episodio, l'ambasciata d'Italia a Tel Aviv avrebbe inviato una nota verbale di protesta formale al governo israeliano. Cosa è successo Ramallah La telefonata e la verifica con il Cogat Carabinieri minacciati, la decisione di Antonio Tajani Cosa è successo Ramallah Secondo quanto riportato dall'ANSA, i due carabinieri italiani erano in visita di sopralluogo, il 25 gennaio, in un villaggio vicino a Ramallah.

