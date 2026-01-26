Cisgiordania carabinieri fatti inginocchiare e minacciati col fucile da un colono Israele si scusa e promette indagini
Il governo italiano ha condannato l’episodio in Cisgiordania, dove due carabinieri sono stati minacciati e costretti a inginocchiarsi da un colono armato. Il ministro Tajani ha richiesto chiarimenti all’ambasciatore di Israele, confermando la fermezza di Roma di fronte a questa grave intimidazione. Israele si è scusato e ha promesso indagini per fare luce sull’accaduto.
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto di convocare l’ambasciatore di Israele in Italia per chiedere chiarimenti e confermare la dura protesta di Roma, dopo che due carabinieri in servizio presso il Consolato generale d’Italia a Gerusalemme sono stati affrontati da un colono armato in Cisgiordania. Fonti del governo riferiscono all’Ansa che «i due carabinieri fermati illegalmente ieri da un colono israeliano in Cisgiordania sono stati fatti inginocchiare sotto il tiro di un fucile mitragliatore e ‘interrogati’ dal colono». Convocato alla Farnesina, l’ambasciatore di Israele Jonathan Peled «ha espresso rincrescimento per l’incidente e ha indicato che il suo Governo provvederà a effettuare le opportune indagini», fa sapere il ministero degli Esteri stesso.🔗 Leggi su Open.online
Cisgiordania, carabinieri «minacciati e fatti inginocchiare» da un colono armato. Tajani convoca l'ambasciatore israeliano
Nella Cisgiordania, un episodio ha visto dei carabinieri italiani minacciati e costretti ad inginocchiarsi da un colono armato.
Cisgiordania, carabinieri italiani «minacciati con armi e fatti inginocchiare da un colono». Tajani convoca l'ambasciatore israeliano
L'ambasciata italiana a Tel Aviv ha presentato una protesta ufficiale al governo israeliano riguardo a un episodio in Cisgiordania, in cui due carabinieri italiani sono stati minacciati con armi e costretti ad inginocchiarsi da un colono.
