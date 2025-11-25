Mozzate minore arrestato per spaccio dopo una lite in casa | trovata la droga nascosta nei tubi del lavandino
Un intervento per una lite familiare si è trasformato in un arresto per detenzione ai fini di spaccio. È quanto accaduto a Mozzate, dove il 23 novembre 2025 i carabinieri hanno fermato un minorenne già noto alle forze dell’ordine.La lite col padre e l'arrestoTutto è iniziato il giorno precedente. 🔗 Leggi su Quicomo.it
