Carabinieri bloccati a Ramallah l’Idf ammette | A fermarli è stato un nostro soldato L’Italia | Ancora più grave Il governo Netanyahu non conferma

La vicenda dei carabinieri fermati a Ramallah dall’IDF solleva preoccupazioni sulla situazione diplomatica tra Italia e Israele. La confessione dell’IDF di aver fermato i militari con la minaccia di armi ha generato una risposta ufficiale italiana, definendo l’accaduto “ancora più grave”. La questione evidenzia le tensioni e le complessità nelle relazioni internazionali in quella regione.

Si complica la mezza crisi diplomatica aperta tra Italia e Israele dopo la dichiarazione dell’Idf che è stato “un soldato” e non un colono, civile per quanto armato, a fermare i due carabinieri domenica scorsa nelle vicinanze di Ramallah in Cisgiordania, costringendoli a inginocchiarsi sotto la minaccia di un fucile mitragliatore per poi rilasciarli, intimando loro di non ripresentarsi da quelle parti. Per Roma, che ha reagito convocando alla Farnesina l’ambasciatore Jonathan Peled, sarebbe “ancora più grave” se ad agire fosse stato un militare. Ma il governo di Tel Aviv per ora nega, rimane sulla promessa di accertamenti fatta lunedì da Peled. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

