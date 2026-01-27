La vicenda dei carabinieri fermati a Ramallah dall’IDF solleva preoccupazioni sulla situazione diplomatica tra Italia e Israele. La confessione dell’IDF di aver fermato i militari con la minaccia di armi ha generato una risposta ufficiale italiana, definendo l’accaduto “ancora più grave”. La questione evidenzia le tensioni e le complessità nelle relazioni internazionali in quella regione.

Si complica la mezza crisi diplomatica aperta tra Italia e Israele dopo la dichiarazione dell’Idf che è stato “un soldato” e non un colono, civile per quanto armato, a fermare i due carabinieri domenica scorsa nelle vicinanze di Ramallah in Cisgiordania, costringendoli a inginocchiarsi sotto la minaccia di un fucile mitragliatore per poi rilasciarli, intimando loro di non ripresentarsi da quelle parti. Per Roma, che ha reagito convocando alla Farnesina l’ambasciatore Jonathan Peled, sarebbe “ancora più grave” se ad agire fosse stato un militare. Ma il governo di Tel Aviv per ora nega, rimane sulla promessa di accertamenti fatta lunedì da Peled. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Carabinieri bloccati a Ramallah, l’Idf ammette: “A fermarli è stato un nostro soldato”. L’Italia: “Ancora più grave”. Il governo Netanyahu non conferma

Approfondimenti su Ramallah Idf

Un episodio a Ramallah ha visto due carabinieri fermati e minacciati con un fucile.

L’Idf ha confermato che il militare coinvolto è un soldato riservista israeliano, non un colono.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ramallah Idf

Argomenti discussi: Idf: E’ stato un soldato a fermare i carabinieri in zona militare. Tajani convoca ambasciatore israeliano; Non era un colono ma un soldato riservista dell’Idf l’uomo che ha fatto inginocchiare i carabinieri; Carabinieri minacciati da un colono e fatti inginocchiare. Tajani convoca l'ambasciatore israeliano; Carabinieri minacciati a Ramallah, Tajani convoca ambasciatore israeliano che dice:Indagheremo - l portavoce delle IDF ha annunciato che è stato eliminato il terrorista Ali Nour al-Din appartenente ad Hezbollah.

A Ramallah due carabinieri fatti inginocchiare sotto la minaccia di un fucile (fonti)Gen 26, 2026 M.O. Roma, 26 gen. (askanews) – I due carabinieri fermati illegalmente ieri da un colono israeliano in Cisgiordania sono stati fatti inginocchiare sotto il tiro di un fucile mitragliatore ... askanews.it

Carabinieri minacciati col fucile a Ramallah, la versione di Israele esclude i coloni: È stato un soldatoCarabinieri minacciati con un fucile a Ramallah: Israele sostiene che non sia stato un colono, ma un soldato che non ha visto la targa diplomatica ... virgilio.it

È successo domenica. Due carabinieri di 28 anni, in servizio al Consolato italiano di Gerusalemme, sono stati bloccati da un colono israeliano armato mentre viaggiavano su un’auto diplomatica blindata diretta allo Sharek Youth Village di Kafr Ni’mah in Cisgi - facebook.com facebook

Due carabinieri italiani bloccati in #Cisgiordania e minacciati da un colono che li avrebbe fatti inginocchiare armato di fucile mitragliatore. Irritazione di #PalazzoChigi. #Meloni definisce il fatto inaccettabile. Il ministro #Tajani convoca ambasciatore israeliano i x.com