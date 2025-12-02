Incidente mortale all' uscita di Eboli | familiari di Wilma Fezza e associazione si costituiscono parte civile

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno, Francesco Guerra, ha ammesso ieri le costituzioni di parte civile dei familiari di Wilma Fezza, rappresentati dagli avvocati Agostino Allegro e Lucio Valletta, e dell’Associazione Vittime della strada. I parenti dell’avvocato Mario. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

