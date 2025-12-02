Incidente mortale all' uscita di Eboli | familiari di Wilma Fezza e associazione si costituiscono parte civile

Salernotoday.it | 2 dic 2025

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno, Francesco Guerra, ha ammesso ieri le costituzioni di parte civile dei familiari di Wilma Fezza, rappresentati dagli avvocati Agostino Allegro e Lucio Valletta, e dell’Associazione Vittime della strada. I parenti dell’avvocato Mario. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

