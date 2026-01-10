Tragedia di Crans Montana | ecco l' ordinanza tipo per vietare i fuochi liberi nei locali

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, molte amministrazioni locali stanno adottando misure per prevenire incidenti legati ai fuochi liberi. Uncem ha predisposto un’ordinanza tipo per vietare l’uso di fuochi liberi nei locali pubblici, offrendo un supporto concreto ai Comuni che desiderano rafforzare le proprie normative di sicurezza. Questa iniziativa mira a tutelare la pubblica incolumità e a prevenire futuri incidenti.

Alcuni Comuni si sono già mossi "autonomamente", come, ad esempio, Livigno: per tutti gli altri arriva un prezioso assist da parte di Uncem dopo la tragedia di Crans-Montana che è costata la vita a decine di giovani. Proprio Uncem, infatti, ha inviato a tutti i sindaci un'ordinanza tipo per vietare l'uso di fuochi liberi nei locali pubblici.

L'Uncem Abruzzo invia un'ordinanza-tipo ai sindaci dopo la tragedia di Crans-Montana: "Le fiamme libere vanno vietate" - La richiesta, già accolta da quello di Celano, è di tradurla immediatamente in un atto concreto vietando nei locali al chiuso dei propri territori l'uso di fiamme libere e di ogni genere di gioco piro ... ilpescara.it

Tragedia di Crans-Montana, Uncem Abruzzo: subito stop ad articoli pirotecnici nei locali pubblici - Sicurezza nei locali pubblici, Uncem Abruzzo: subito l'ordinanza per il divieto di fiamme libere e articoli pirotecnici. abruzzolive.it

La tragedia avvenuta di recente a Crans-Montana, ha messo sotto i riflettori le fontane pirotecniche, chiamate anche candele pirotecniche o fontane luminose. Vediamo come funzionano. - facebook.com facebook

#ignotox Tragedia a Crans-Montana, Bertolaso: “Colpa di sciagurati in cerca di soldi” x.com

