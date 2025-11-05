Calcio serie C Perugia - Arezzo | ecco quando verranno messi in vendita i biglietti

Perugia - Arezzo è una delle partite più attese dell'anno ma nello stesso tempo una di quelle a più alto profilo di rischio data la nota e conclamata rivalità tra le due tifoserie.Per questo motivo si stanno valutando delle limitazioni per la tifoseria ospite, pronta a spostarsi in un gran numero. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

