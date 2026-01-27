L’analisi di Capello evidenzia come la lotta scudetto si sia concentrata principalmente tra Inter e Milan. L’ex allenatore sottolinea le strategie di Chivu e le novità introdotte, che stanno influenzando il campionato. La competizione si fa sempre più serrata, con le due squadre in prima linea per il titolo.

C hi meglio di Fabio Capello potrà essere in grado di fare le carte al campionato? L’ultimo turno di Serie A si è concluso ieri sera (anche se la sfida tra Verona e Udinese chiaramente non interessava la lotta in cima alla classifica) ed è stato parecchio eloquente: la rimontona dell’Inter sul Pisa, il successo netto della Juventus contro il Napoli, il pareggio tra Roma e Milan all’Olimpico. Tre risultati che hanno sorriso ai nerazzurri di Chivu, sempre più in fuga ma soprattutto cannibali nell’approfittare della giornata favorevole. L’occasione alla vigilia era troppo ghiotta, e nonostante lo spavento iniziale l’Inter è stata brava a coglierla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello: "Inter strada tracciata, il Milan attende e basta. Manca qualcosa..."

Fabio Capello ha commentato la situazione attuale del Milan, sottolineando come la squadra sia ancora inferiore rispetto a Inter e Napoli.

