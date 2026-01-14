Capello | Milan molto inferiore di Inter e Napoli Gli azzurri hanno qualcosa in più a livello di rosa

Fabio Capello ha commentato la situazione attuale del Milan, sottolineando come la squadra sia ancora inferiore rispetto a Inter e Napoli. Secondo l’ex allenatore, gli azzurri possiedono un vantaggio in termini di rosa e profondità. Le sue parole offrono un’analisi equilibrata sulla competitività delle principali squadre italiane, evidenziando le differenze tra le forze in campo e i punti di forza di ciascuna formazione.

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole rispetto al confronto con Inter e Napoli.

