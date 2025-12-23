Inter News 24 con quel vecchio pallino. Il destino di Davide Frattesi appare ormai segnato lontano da Milano. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, le strade del centrocampista della Nazionale e dell’Inter sono destinate a separarsi in maniera definitiva. La situazione tecnica dell’ex Sassuolo, che fatica a trovare spazio da titolare, non è migliorata rispetto alla scorsa stagione, spingendo la dirigenza di Viale della Liberazione a rivedere le condizioni economiche per la sua partenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Frattesi Inter, strada tracciata per il suo futuro: le condizioni per l’addio a gennaio! Attenzione all’incastro a centrocampo

Leggi anche: Frattesi Inter, Pedullà spiega: «Queste le possibili cifre per il suo addio a gennaio! Oltre alla Juve, 2 matasse più urgenti da risolvere»

Leggi anche: Frattesi Inter, addio a gennaio? Il legame con i nerazzurri è sempre più in crisi. L’indiscrezione sul futuro del centrocampista

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Udinese, Runjaic: La strada è tracciata, ora dobbiamo mantenere il livello.

L'addio di Inzaghi, il rinnovo e la scommessa con Geolier: Inter, Frattesi si gioca il futuro così - A un certo punto, quando i telefoni squillavano, l’idea di una vita a Newcastle si era conficcata nella testa di Davide: lo aveva incuriosito quella città di confine e di working class heroes, con ... gazzetta.it

Frattesi, delusione anche con 3,5 milioni: 20 minuti in 4 partite, con l'Inter è sospeso - Con l’arrivo dell’autunno si aprirà la stagione della verità per Davide Frattesi, che continua a vivere, almeno per il momento, una situazione paradossale. tuttosport.com

Il Newcastle torna su Frattesi: sondaggio con l’Inter - Davide Frattesi è di nuovo nei pensieri del Newcastle: sondaggio con l’Inter per un prestito con obbligo, ma a condizioni difficili Il club inglese ha proposto un prestito con obbligo di riscatto, ma ... gianlucadimarzio.com

Davide Frattesi vuole lasciare l'Inter: Juventus in prima fila per regalare il centrocampista a Spalletti. - facebook.com facebook

#Juventus e #Inter, occhio agli intrecci di mercato: da Frattesi agli scambi, Tonali, Muharemovic e non solo NUOVO VIDEO con @alessio_lento e Lorenzo Polimanti x.com