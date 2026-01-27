Capello duro sul Milan | Squadra passiva rimonta no

Il commento di Fabio Capello sul momento del Milan evidenzia una squadra troppo passiva e senza la giusta incisività. Nonostante la posizione in classifica, il tecnico sottolinea le criticità e le difficoltà di una formazione che fatica a mantenere il ritmo e la determinazione necessari per competere ai livelli più alti. Un’analisi che invita a riflettere sulle sfide attuali dei rossoneri.

Parole pesanti, senza sconti. Fabio Capello analizza il momento del Milan, secondo in Serie A ma a -5 dall’Inter capolista, e il verdetto è netto. «Vedo una squadra molto passiva », il giudizio dell’ex tecnico rossonero. Il confronto con i nerazzurri è diretto: «L’Inter sa cambiare marcia durante le partite. Anche quando ha perso contro l’Arsenal in Champions, ha comunque creato occasioni in ripartenza». Capello individua un problema strutturale: «La fase offensiva del Milan è accettabile, ma quando deve difendere gli attaccanti non aiutano mai. Non lo fanno Leão e Nkunku, ma nemmeno Pulisic e Füllkrug. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Approfondimenti su Capello Milan

Capello analizza le ultime performance di Milan e Inter, evidenziando una maggiore passività dei rossoneri rispetto ai nerazzurri.

Fabio Capello ha commentato la recente partita tra Fiorentina e Milan, esprimendo una valutazione critica sulla prestazione dei rossoneri.

Ultime notizie su Capello Milan

