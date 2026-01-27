Camion travolge uno scooter a un incrocio a Bergamo | morta donna di 52 anni
In un incidente a Bergamo, un camion ha investito uno scooter, provocando la morte di una donna di 52 anni. L’incidente è avvenuto in un incrocio nella mattinata del 27 gennaio. La donna è stata sbalzata sull’asfalto ed è deceduta a causa delle ferite riportate. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.
Un camion ha travolto uno scooter a un incrocio a Bergamo nella mattinata del 27 gennaio. La 52enne in sella al due ruote è stata sbalzata sull'asfalto ed è deceduta per le ferite riportate.🔗 Leggi su Fanpage.it
