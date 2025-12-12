Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi a Ghedi, in provincia di Brescia, provocando la morte di una donna di 62 anni rimasta vittima di un investimento con un camion. L'incidente ha sconvolto la comunità locale, ancora sotto shock per la tragica perdita. Di seguito i dettagli dell'accaduto.

Ghedi (Brescia), 12 dicembre 2025 – Tragedia nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 dicembre, a Ghedi, in provincia di Brescia. Erano da poco passate le 14.15 quando è scattato l’allarme per un gravissimo incidente stradale, avvenuto all’altezza di via Giacomo Matteotti. Stando alle prime informazioni una donna, in sella alla sua bicicletta, è stata travolta da un camion. Il bilancio è drammatico: la ciclista, di 62 anni, è morta sul colpo. L’intervento dei soccorritori. Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) della Lombardia ha inviato sul posto i mezzi di soccorso: sul luogo dello schianto sono accorsi in codice rosso (il codice di intervento che indica il livello di massima urgenza ndr ) i sanitari a bordo di una automedica e di un’ambulanza. Ilgiorno.it

Impatto fatale a Ghedi, alla guida di un camion travolge donna in bici: morta 62enne

