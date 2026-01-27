il ricordo vivo dei martiri francescani

Per il "Giorno della Memoria 2026" la Misericordia di Borgo a Mozzano, in collaborazione con il suo "Centro Francescano di cultura e spiritualità" ha deciso di ricordare quest’anno quattro figure di religiosi francescani di nazionalità francese vittime della follia nazista. I Beati Fr. Gerard Cendrier, Fr. Paul Le Ber, Fr. Joseph Paraire, Fr. Xavier Boucher dell’Ordine dei Frati Minori, vittime della persecuzione nazista contro la chiesa cattolica tra il 1944 e il 1945. Appuntamento stamani alle 10.15 nel chiostro del Convento di San Francesco per la celebrazione del "Giorno della Memoria", alla presenza dei dirigenti, soci e volontari della Misericordia, delle autorità civili, religiose e militari e, soprattutto, degli studenti delle scuole di Borgo a Mozzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

