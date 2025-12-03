Cambia la guida della Fondazione Culture Santarcangelo nominato il nuovo presidente
Cambia la guida della Fondazione Culture Santarcangelo: in seguito alla nomina di Alessandro Giovanardi a direttore dei Musei comunali di Rimini, carica incompatibile con la presidenza di una fondazione di emanazione pubblica, il Consiglio generale della fondazione – composto dal sindaco di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
John Cortese, dopo 3 anni alla guida della nostra Serie A, cambia veste… ma resta sempre parte della grande famiglia del Verona Baseball? Un ringraziamento speciale da parte di tutta la società, dal presidente William Manzotti e dal direttivo, per il lav - facebook.com Vai su Facebook
Apple cambia guida all’AI: Giannandrea lascia, Subramanya (Gemini) arriva per migliorare Apple Intelligence e Siri Vai su X
Santarcangelo: cambio alla guida di FoCuS, Gianluca Maestri è il nuovo presidente - Cambia la guida della Fondazione Culture Santarcangelo: in seguito alla nomina di Alessandro Giovanardi a direttore dei Musei comunali di Rimini, carica ... Secondo chiamamicitta.it
Fondazione Culture Santarcangelo: Maestri subentra a Giovanardi alla presidenza - Cambia la guida della Fondazione Culture Santarcangelo: in seguito alla nomina di Alessandro Giovanardi a direttore dei Musei comunali di Rimini, carica incompatibile con la presidenza di una fondazio ... Lo riporta altarimini.it