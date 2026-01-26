Calciomercato Ternana Alexis Ferrante salta la sfida di Potenza | possibile cessione per il centravanti

In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Potenza e Ternana, in programma mercoledì 28 gennaio alle 18, Alexis Ferrante non sarà presente a causa di un’assenza importante. La possibile cessione del centravanti rappresenta un elemento da monitorare nel calciomercato della squadra umbra. La partita si preannuncia decisiva per le ambizioni delle due formazioni, che si sfideranno per avanzare nel torneo.

Il calciatore non è presente nella lista diramata da Fabio Liverani. Out anche lo squalificato Orellana Una pesante assenza in vista di Potenza-Ternana, semifinale di ritorno della Coppa Italia in programma mercoledì 28 gennaio (ore 18). Il centravanti Alexis Ferrante infatti non è stato convocato per la sfida del Viviani, al pari dello squalificato Orellana. Il tecnico dunque potrà contare su Dubickas, Leonardi, Panico, Pettinari nel reparto avanzato. Una scelta non affatto casuale poiché l’attaccante potrebbe terminare anticipatamente la sua esperienza in rossoverde. Alcune società di Serie C infatti hanno mostrato interesse nei confronti del centravanti.🔗 Leggi su Today.it

Nel calciomercato della Ternana, Fabio Liverani ha confermato che nessuno dei giocatori è stato richiesto in cessione, sottolineando stabilità nella rosa.

