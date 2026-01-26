Calciomercato Ternana Marco Pagliari nuovo volto delle Fere | dall’Olympia Thyrus al sogno rossoverde

La Ternana ha annunciato l’ingaggio di Marco Pagliari, che si unisce alla rosa di mister Fabio Liverani. Dopo aver giocato con Olympia Thyrus, il nuovo acquisto si inserisce come quarto rinforzo del calciomercato rossoverde. La società ha confermato l’accordo con il direttore dell’area tecnica Diego Foresti, rafforzando così il progetto sportivo della squadra in vista della stagione.

Il classe 2004 cresciuto nel settore giovanile delle Fere, non andrà a cumulare sulla Lista Prof di ventitré elementi da consegnare alla Lega al termine della sessione invernale Un quarto innesto per la Ternana di mister Fabio Liverani. Il direttore dell’area tecnica Diego Foresti ha perfezionato l’arrivo di Marco Pagliari. Il classe 2004 ha totalizzato fin qui quindici presenze con il Lumezzane. Obiettivo dunque centrato, poiché occorreva completare l’organico con un centrale sinistro capace di coprire l’intero binario mancino. Una doppia alternativa a Bruno Martella e Angelo Ndrecka che si aggiunge al roster.🔗 Leggi su Today.it

