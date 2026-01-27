Calciomercato Palermo difficoltà per Tramoni | Gilardino vuole trattenere il calciatore

La trattativa tra Palermo e Pisa per Matteo Tramoni si complica, poiché Gilardino desidera trattenere il calciatore. L’allenatore rosanero ha espresso fiducia nel giocatore, influenzando le decisioni sul suo futuro. La situazione resta in evoluzione e potrebbe influenzare le strategie di mercato delle prossime settimane.

Sono sorte alcune complicazioni nella trattativa tra Palermo e Pisa per portare in rosanero Matteo Tramoni: pare, infatti, che nelle ultime ore Alberto Gilardino abbia ribadito la propria totale fiducia al calciatore, pressando affinché rimanga. Il fantasista, anche dalla società, viene.

