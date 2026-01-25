Calciomercato Palermo accelerata per Tramoni | dialogo costante con il Pisa per chiudere l’operazione

Il calciomercato del Palermo si intensifica con un’attenzione particolare su Tramoni. Il direttore sportivo rosanero, Carlo Osti, mantiene un dialogo costante con il Pisa per definire l’operazione. L’obiettivo è rafforzare la rosa di Pippo Inzaghi in vista delle prossime sfide. La trattativa rappresenta un tassello importante nel mercato in corso, con l’intento di garantire solidità e qualità alla squadra.

Tramoni può lasciare il Pisa! È vicino al PalermoTramoni potrebbe lasciare il Pisa a breve, con il Palermo tra le probabili destinazioni.

Il Palermo è pronto a scuotere il calciomercato con mosse che assecondano il progetto promozione: Tramoni e Thorsby nel mirino della società rosaneroVisualizzazioni: 0 Il Palermo è pronto a scuotere il calciomercato con mosse che assecondano il progetto promozione: Tramoni e Thorsby nel mirino della società rosanero Palermo: nuovi obiettivi di mer ... calciostyle.it

Johnsen-Palermo, spuntano le cifreSecondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’esterno offensivo norvegese è valutato dal club grigiorosso tra i 2 e i 3 milioni di euro. La trattativa con il Palermo è impostata sulla base di un ... ilovepalermocalcio.com

SerieB - CalcioMercato Palermo, colpo a sorpresa per i rosanero, secondo Tuttomercatoweb, il Palermo è vicinissimo all'attaccante dello Spezia Giuseppe Di Serio. #Palermo CalcioMercato - facebook.com facebook