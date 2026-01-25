Calciomercato Palermo accelerata per Tramoni | dialogo costante con il Pisa per chiudere l’operazione
Il calciomercato del Palermo si intensifica con un’attenzione particolare su Tramoni. Il direttore sportivo rosanero, Carlo Osti, mantiene un dialogo costante con il Pisa per definire l’operazione. L’obiettivo è rafforzare la rosa di Pippo Inzaghi in vista delle prossime sfide. La trattativa rappresenta un tassello importante nel mercato in corso, con l’intento di garantire solidità e qualità alla squadra.
Il calciomercato del Palermo entra nel vivo: il ds rosanero Carlo Osti è al lavoro per regalare a Pippo Inzaghi un colpo di spessore. Matteo Tramoni è sempre stato la prima scelta del tecnico per rinforzare il reparto offensivo e nulla è cambiato in queste settimane di trattative. Questa mattina.🔗 Leggi su Palermotoday.it
