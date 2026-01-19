Il calciomercato del Milan prosegue con attenzione, con Tare che mira a un grande colpo senza costi di acquisto. Dopo l’acquisto di Niclas Füllkrug dal West Ham, i rossoneri continuano le operazioni in questa sessione invernale, valutando opportunità di mercato che possano rafforzare la rosa. Sono attesi sviluppi importanti in queste settimane, mentre il club monitora attentamente le possibilità di intervento.

Siamo entrati nella fase finale del calciomercato invernale e il Milan, dopo l'arrivo praticamente immediato di Niclas Füllkrug dal West Ham per sostituire l'infortunato Santiago Giménez, è entrato di fatto in fase di riflessione. Il tecnico Massimiliano Allegri vorrebbe un paio di rinforzi di qualità: in primis un difensore centrale. Quindi, se fosse possibile, un esterno destro. Probabilmente si punterà a un paio di operazioni con la formula del prestito con diritto di riscatto nelle ultime battute della sessione di gennaio. PROSSIMA SCHEDA Si è parlato molto, soprattutto nelle prime due settimane di calciomercato, del possibile addio di Ruben Loftus-Cheek al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calciomercato Milan, Tare punta al bersaglio grosso e gratis! E ci sono sviluppi importanti

Calciomercato Juve, parla Tare! Da Nkunku al ‘segnale’ su Gatti. Parole importanti del ds del Milan che riguardano i bianconeri

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha commentato in vista della sfida contro il Cagliari, parlando delle recenti novità sul mercato. Tra i temi affrontati, l’interesse per Nkunku e il possibile interesse sui difensori, con un particolare riferimento a Gatti. Le sue parole offrono uno sguardo interessante sulle strategie delle grandi del calcio italiano in questa fase di calciomercato.

Calciomercato Milan, Tare punta Füllkrug: giudicato l’attaccante ideale per due motivi

Il calciomercato invernale si intensifica con il Milan protagonista, grazie all'interesse del direttore sportivo Igli Tare per l'attaccante tedesco Niclas Füllkrug. L'obiettivo è rafforzare il reparto offensivo del club, valutando Füllkrug come il profilo ideale per le esigenze della squadra. La trattativa è in fase di sviluppo, con l'intento di bloccare il giocatore prima della chiusura del mercato.

