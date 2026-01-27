Calciomercato Juve Yildiz blindato | a breve la firma fino al 2031

La Juventus sta per ufficializzare il rinnovo di Kenan Yildiz, proteggendo uno dei talenti più promettenti della rosa. Dopo incontri tra dirigenza e famiglia, l’accordo sarà firmato entro poco tempo, prolungando il contratto fino al 2031. Questa mossa rafforza il progetto a lungo termine del club e sottolinea l’importanza di investire sui giovani promettenti.

Calciomercato Juve. La Juventus è pronta a blindare uno dei suoi talenti più luminosi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il rinnovo di Kenan Yildiz è ormai a un passo, dopo una serie di incontri ravvicinati tra la dirigenza bianconera e la famiglia del classe 2005. Un confronto costruttivo che ha permesso di trovare un'intesa su diversi punti chiave del nuovo accordo, con il pieno sostegno anche del tecnico Luciano Spalletti. Al centro dei dialoghi c'è stato soprattutto il progetto sportivo della Juventus. Su questo fronte, Damien Comolli ha rassicurato l'entourage di Yildiz sul ruolo centrale che il giovane talento turco avrà nel futuro del club, un aspetto decisivo per arrivare a una sostanziale fumata bianca.

