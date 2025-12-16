Calciomercato Milan c’è un rinnovo importantissimo | firma fino al 2031

Il Milan rinnova un suo elemento chiave: Alexis Saelemaekers ha firmato un nuovo contratto che lo lega al club fino al 2031, con decorrenza dal 2026. Un rinnovo importante che sottolinea la volontà dei rossoneri di puntare sul giocatore belga a lungo termine, rafforzando così la rosa in vista delle prossime stagioni.

Calciomercato Milan. Il Milan blinda uno dei suoi giocatori simbolo: Alexis Saelemaekers ha ufficialmente rinnovato il contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2031, con decorrenza dal 1° luglio 2026. L’annuncio è arrivato direttamente dalla società, che ha voluto sottolineare l’importanza del prolungamento nel progetto tecnico e sportivo a lungo termine. Arrivato a Milano nel gennaio 2020, Saelemaekers è cresciuto stagione dopo stagione, conquistandosi spazio e fiducia grazie a dedizione, duttilità e spirito di sacrificio. Il club ha voluto rimarcare come il belga si sia distinto per professionalità e forte senso di appartenenza, diventando un esempio dei valori rossoneri sia dentro che fuori dal campo. Ilnerazzurro.it

