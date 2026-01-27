Calcio stop Barella | non parte per Dortmund

La squadra dell’Inter si prepara alla partita contro il Dortmund, ma Barella non sarà disponibile. La notizia rappresenta un elemento importante per la strategia della squadra in vista dell’ultima gara della fase a gironi di Champions League. Questa assenza potrebbe influire sulle dinamiche del match e sulla qualificazione del team. Restano da capire le conseguenze di questa indisponibilità e come l’Inter si adatterà alla situazione.

Roma, 27 gen. (askanews) – Brutte notizie in casa Inter alla vigilia dell’ultima gara della League Phase di Champions League. Nicolò Barella non partirà per Dortmund a causa di un affaticamento muscolare emerso nelle ultime ore. Il centrocampista sardo va ad aggiungersi alla lista degli indisponibili per la sfida contro il Borussia Dortmund, che comprende anche Denzel Dumfries e Hakan Çalhanoglu, ancora alle prese con i rispettivi infortuni. L’Inter si presenta in Germania per l’ultima giornata della League Phase con un obiettivo chiaro: vincere per continuare a sperare nell’accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Inter Champions Guaio Inter, Barella non convocato per Dortmund: affaticamento muscolare La partita tra Inter e Borussia Dortmund si presenta senza Barella, che non è stato convocato per affaticamento muscolare. Barella si ferma, niente Dortmund per lui: affaticamento nella rifinitura mattutina Barella si ferma per affaticamento e salta la partita contro il Borussia Dortmund. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Inter Champions Argomenti discussi: Tutto il calcio in Diretta; Barella non è in calo, è cambiato! I numeri spiegano l'evoluzione del centrocampista dell'Inter; Inter-Pisa, le pagelle: Dimarco stratosferico, 8. Sommer terrificante, 4; Pagelle Inter-Arsenal: Barella poco concreto, Saka e Gabriel Jesus brillano. Chivu e Arteta…. Inter, che tegola: Barella non parte per la sfida Champions a Dortmund, il motivoIl centrocampista azzurro non partirà per la Germania per il delicato match contro il Borussia in ottica ottavi di finale ... tuttosport.com Inter, stop Barella: salta la sfida di Champions contro il DortmundInter senza Barella a Dortmund: stop muscolare e Champions a rischio. Chivu valuta i tempi di recupero in vista della sfida di Cremona. europacalcio.it Come rivelato da Calcio e Finanza, dopo gli stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina, si va verso lo stop delle trasferte anche per i tifosi di Lazio e Napoli. Una misura sproporzionata che colpisce tutti i tifosi di queste squadre che vanno in trasferta, ass - facebook.com facebook #Calcio Stop a tutte le trasferte delle tifoserie della #Roma e della #Fiorentina, fino al termine del campionato di Serie A. La stretta, disposta dal Viminale, arriva dopo gli scontri in autostrada di domenica scorsa tra ultras delle due squadre Foto Ansa x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.