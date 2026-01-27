Barella si ferma niente Dortmund per lui | affaticamento nella rifinitura mattutina

Barella si ferma per affaticamento e salta la partita contro il Borussia Dortmund. La squadra nerazzurra si prepara con alcune assenze per la sfida di Champions League, evidenziando l’importanza di gestire al meglio le risorse a disposizione.

Barella. L’ Inter si prepara alla delicata sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund con una lista di assenze che si allunga. Per l’ultima gara della League Phase, Cristian Chivu dovrà rinunciare a una pedina fondamentale del suo centrocampo, una defezione che complica ulteriormente i piani nerazzurri in vista della trasferta tedesca. Oltre alle assenze già note di Dumfries e Calhanoglu, infatti, arriva anche lo stop di Nicolò Barella. Il centrocampista azzurro non partirà per la Germania a causa di un problema fisico accusato nella rifinitura di questa mattina, privando l’ Inter di uno dei suoi leader tecnici ed emotivi in una notte europea decisiva.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

La partita tra Inter e Borussia Dortmund si presenta senza Barella, che non è stato convocato per affaticamento muscolare.

L’Inter comunica che Nicolò Barella non prenderà parte alla trasferta in Germania a causa di un affaticamento muscolare.

Da Nicolò Barella si pretende una cosa che nel calcio non esiste: la tenuta eterna. Da anni non si ferma. Non a tratti, non “quando serve”: mai. Corre, pressa, rientra, riparte. Macina chilometri come se il corpo non avesse memoria della fatica. Eppure basta un - facebook.com facebook

Sembra abbia 30 anni. Con lui Lautaro si mette più basso e sfrutta il suo lavoro. Devastante, fa un gol super , la finta , come copre le palla e poi il tocco da calcetto sul palo. Barella. Ragazzi non si ferma mai. Gioca quasi sempre , è quello che ha corso di più. x.com