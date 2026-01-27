Guaio Inter Barella non convocato per Dortmund | affaticamento muscolare

La partita tra Inter e Borussia Dortmund si presenta senza Barella, che non è stato convocato per affaticamento muscolare. La squadra nerazzurra dovrà affrontare la sfida decisiva senza alcuni giocatori chiave, tra cui anche Calhanoglu e Dumfries. La presenza di barella in questa occasione è stata compromessa, influenzando le strategie di gioco dell’Inter.

La notizia non è confortante, ma Cristian Chivu avrà già ben riflettuto su come sopperire all'assenza di uno dei leader del suo centrocampo: Nicolò Barella non è stato convocato per la sfida sul campo del Borussia Dortmund, decisiva per il cammino europeo dell'Inter che mantiene una flebile speranza di evitare i playoff. Affaticamento muscolare per il 23 nerazzurro che non partirà per la Germania insieme al resto della squadra e si aggiunge alla lista degli indisponibili composta da Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries. Prende così forma l'undici dell'Inter, orfana appunto di Barella, Calhanoglu e Dumfries. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

