Calcio serie C il mercato del Grifo torna a muoversi | nel mirino trequartista e terzino destro

Il mercato del Perugia in Serie C riprende movimento, con focus su un trequartista e un terzino destro. Dopo un breve periodo di stallo dovuto a risultati recenti, la società torna a valutare possibili innesti per rafforzare la rosa. L’attenzione si concentra su profili utili a migliorare l’organico nel prosieguo della stagione, mantenendo un approccio equilibrato e mirato alle esigenze della squadra.

I biancorossi puntano a regalare a Tedesco altre due pedine in vista di Ascoli. Dove non ci saranno i gruppi ultras Il mercato del Perugia ha vissuto alcuni giorni di stallo e la cosa era piuttosto comprensibile. Gli ultimi due risultati non propriamente positivi hanno troncato di fatto alcuni movimenti che potevano risultare interessanti (si era parlato di Broh e Matos al Gubbio per Spina, ma la vittoria dei rossoblu pare abbia cambiato le carte in tavola). Nelle ultime ore però si è registrata un'accelerazione, tant'è che Riccardo Gaucci vorrebbe regalare a Giovanni Tedesco, in rigoroso ordine di tempo, un trequartista e un terzino destro.🔗 Leggi su Today.it

