Calcio a 5 un’Italia scintillante rifila un poker alla Polonia e si rilancia agli Europei

Dopo la sconfitta contro il Portogallo, l’Italia torna a sorridere nel calcio a 5. Gli azzurri, nella seconda giornata degli Europei 2026, rifilano un poker alla Polonia e si rilanciano nel girone. La squadra italiana ha messo in mostra grinta e determinazione, dimenticando subito la delusione precedente.

L'Italia si riscatta. Dopo la sconfitta contro il Portogallo, gli azzurri si riscattano nella seconda giornata del Gruppo D degli Europei 2026 di calcio a 5. Gli uomini di Salvo Samperi vincono largamente contro la Polonia con il risultato di 4-0 posizionandosi al meglio per il possibile passaggio ai quarti di finale, che si deciderà nell'essenziale terza e ultima gara contro l'Ungheria di giovedì 29 gennaio alle ore 20.30. A Lubiana il match si apre con l'Italia subito pronta a prendere in mano la gara. Meno di tre minuti: palla recuperata da Musumeci che verticalizza per De Oliveira, l'attaccante controlla e tirando di punta anticipa l'intervento del portiere per l'1-0 che indirizza immediatamente la gara.

