Durante gli Europei di calcio a 5 2026, l’Ungheria ha battuto la Polonia nel match di apertura del Gruppo D, tenutosi a Lubiana. Dopo la sconfitta dell’Italia contro il Portogallo, 6-2, questa partita rappresenta un segnale importante per le sorti delle squadre partecipanti, evidenziando la competitività del torneo e le sfide che attendono le nazionali nel cammino verso le fasi finali.

Dopo la sfida che ha visto l’Italia cedere il passo per 2-6 al fortissimo Portogallo, nella partita inaugurale del Gruppo D degli Europei 2026 di calcio a 5, le altre due squadre della pool – ossia Ungheria e Polonia – si sono affrontate nello stesso a Lubiana. A imporsi sono stati i magiari 4-2 in rimonta. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. LA CRONACA. All’Arena Stožice, il primo quarto d’ora è folle: passa l’Ungheria con Fekete, la Polonia dal canto suo non solo pareggia ma addirittura la ribalta, prima con Pawlus (marcatore più giovane di sempre della storia degli Europei di futsal – nato nel 2006, 19 anni compiuti qualche mese fa) e poi con Zastawnik. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5: l’Ungheria batte la Polonia agli Europei e manda un avviso all’Italia

