L'Europeo di calcio a 5 2026 ha visto una vittoria convincente del Portogallo contro l'Ungheria, con un risultato di 5-1. La partita, che ha aperto la seconda giornata del Gruppo D, sottolinea la forza dei campioni in carica e il buon andamento della competizione. La sfida ha offerto spunti interessanti per analizzare le strategie delle squadre partecipanti.

Agli Europei 2026 di calcio a 5, i campioni in carica non sbagliano. Nella partita conclusa da pochi minuti infatti, che ha aperto il programma della seconda giornata del Gruppo D, il Portogallo ha travolto con lo score di 5-1 l’Ungheria. A Lubiana non c’è partita. I lusitani partono fortissimo: Erick e Lucio Jr in meno di sei minuti impostano il 2-0 con cui si va all’intervallo. I magiari sono tramortiti, non in grado di mettere in piedi una reazione che crei pericoli. Nella ripresa la musica non cambia: prima Diogo Santos e Tomás Paçó poi, superata la mezz’ora, Pany Varela scrivono il loro nome nel tabellino dei marcatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5: il Portogallo strapazza l’Ungheria agli Europei. Risultato positivo anche per gli azzurri

Domani alle 14:30, alla Stozice Arena di Lubiana, inizia ufficialmente l'avventura dell'Italia nel Campionato Europeo di calcio a 5 2026.

Benvenuti alla diretta testuale della partita tra Italia e Portogallo, valida per gli Europei di calcio a 5 2026.

