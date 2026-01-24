LIVE Italia-Portogallo Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | gli azzurri sfidano subito la favorita

Benvenuti alla diretta testuale della partita tra Italia e Portogallo, valida per gli Europei di calcio a 5 2026. Seguiremo in tempo reale l'esordio degli azzurri, che affrontano subito una delle favorite del torneo. Restate con noi per aggiornamenti costanti sull’andamento del match e i principali sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della partita di esordio degli azzurri negli Europei di calcio a 5 (UEFA Futsal Championship 2026). Il primo match per i portacolori del bel paese vede opposti i campioni in carica del Portogallo, fra le squadre più temibili del torneo e tra le favorite. L’incontro si terrà a Lubiana nella Arena Stožice. Struttura che potenzialmente può ospitare sui 12.500 spettatori. La manifestazione è giunta alla sua 13esima edizione. L’evento si terrà in Lettonia, Lituania e Slovenia. Durerà dal 21 gennaio, infatti diverse partite si sono già svolte, e finirà il 7 febbraio con la finale a Lubiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

